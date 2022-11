Start misji Artemis I nie był taki bezproblemowy jak się wydawało. Co tam się wydarzyło?

Zanim doszło do udanego startu SLS miał już na swoim koncie trzy nieudane próby, do których doszło kilka miesięcy temu. Co więcej, między tymi próbami a faktycznym startem w rakietę stojącą na stanowisku startowym uderzył jeszcze huragan Nicole. Dobrze to zatem nie wyglądało. We wtorek, 15 listopada, kiedy trwały już ostatnie przygotowania do startu, inżynierowie z centrum kontroli misji dostrzegli to, czego widzieć nie chcieli: z jednego ze zbiorników rakiety znowu zaczęło wyciekać paliwo. To właśnie wycieki doprowadzały przy poprzednich próbach startu do anulowania misji, a więc i tym razem natychmiast pojawiło się widmo przerwania procesu odliczania.