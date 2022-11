Statek Orion lecący do Księżyca zamilkł. Co tam się wydarzyło?

Misja Artemis 1 to pierwsza misja programu załogowego powrotu na Księżyc. W ramach tego programu już w 2025 roku według NASA po raz pierwszy od ponad 50 lat człowiek postawi swoje buty na powierzchni Księżyca. W przeciwieństwie do programu Apollo sprzed pięciu dekad, tym razem ma to być powrót na dobre. Po 2025 roku NASA planuje wysyłać astronautów na Księżyc co roku. Astronauci mieliby z czasem także pracować na powierzchni naszego naturalnego satelity w bazie, która z czasem powstanie w okolicach jego południowego bieguna.