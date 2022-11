Samsung wypuszcza aktualizację dla popularnych smartfonów. Galaxy A52 i A52s wreszcie z Androidem 13

Aktualizacje dla Samsunga Galaxy A52 i A52s do Androida 13 i One UI 5.0 pojawiły się w oficjalnym kanale dystrybucji w nocy 29 listopada. Oba modele oryginalnie zostały wydane z Androidem 11 i nakładką One UI 3.0 i zostały zaktualizowane do Androida 12 z nakładką One UI 4.0 w kwietniu bieżącego roku.