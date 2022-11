Dwa miesiące z Samsung Galaxy A52s u schyłku 2022 roku. Czy A52s opłaca się po ponad roku od premiery?

Od właściwie dekady jesteśmy przyzwyczajeni, że każdy model smartfona po około roku obecności na rynku, kiedy to jest rozpieszczany i rozchwytywany, odchodzi do lamusa na rzecz młodszego następcy. Mimo to zdecydowałam się na zakup Samsunga Galaxy A52s, który nie dość, że ma już następcę, to zaraz będzie miał jeszcze następcę następcy. Mimo to, zignorowanie potencjału tego telefonu to ogromny błąd.