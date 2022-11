Samsung Galaxy A54 będzie hitem. Wygląda jak sztandarowy smartfon, ale będzie tańszy

Tak było w ubiegłych latach, co widać po modelach Galaxy A52 i tegorocznym A53. Ten ostatni to szczególnie ciekawy przypadek, bo debiutował prawie równolegle z iPhone’em SE 2022, był bardzo podobnie wyceniony do iPhone’a, a jednocześnie był smartfonm wyprzedzającym tani model Apple’a o całą epokę. Więcej na ten temat przeczytacie w porównaniu iPhone’a SE 2022 do Samsunga Galaxy A53.