Samsung S23 jest tuż za rogiem. Co o nim wiemy? Jedna rzecz zaskakuje

Pomimo tego, że tegoroczna wersja autorskiego procesora Samsunga - Exynosa nie rozczarowuje, to użytkownicy ciągle narzekają na wzrost temperatury urządzenia przy niektórych zastosowaniach i szybsze rozładowywanie telefonu w porównaniu do tego samego modelu, ale napędzanego procesorem Snapdragon. W tym roku smartfon ma nadal występować w dwóch wersjach. Trzymam jednak kciuki za to, aby tym razem do Polski trafiła wersja napędzana procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Nie są to próżne nadzieje, bowiem pojawiają się informacje wskazujące na to, że Samsung planuje zwiększyć liczbę krajów otrzymujących tę właśnie wersję.