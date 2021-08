Samsung Galaxy A52s 5G kontra Samsung Galaxy A52.

Samsung Galaxy A52s 5G ma być, zdaniem producenta, telefonem o najlepszej na rynku relacji możliwości do ceny. Jeśli poprzedni model jest jakąś podpowiedzią, to Samsung jest na dobrej drodze.

Galaxy A52s 5G to najnowsza propozycja Samsunga na tak zwaną średnią półkę cenową. Bazuje na bardzo udanym modelu A52, którego recenzję możecie przeczytać pod tym adresem . Mały spoiler: recenzja jest bardzo pozytywna. Biorąc powyższe pod uwagę, możemy śmiało założyć, że i A52s raczej użytkowników nie rozczaruje. Z dużym prawdopodobieństwem: bo zmian względem poprzedniego modelu jest dość mało.

Właściwie to zmiany są raptem dwie, bazując na oficjalnych informacjach od Samsunga. Po pierwsze, telefon doczekał się nowego procesora. Tym razem jest to Snapdragon 778G, który ma zapewnić wyższą wydajność względem poprzednika jednocześnie przy niższym zużyciu energii. Drugą zmianą jest nowa wersja kolorystyczna: miętowa.

Reszta specyfikacji pozostaje bez zmian, przynajmniej jeśli chodzi o najważniejsze komponenty. To oznacza, że Galaxy A52s 5G wyposażony będzie w 6,5-calowy, płaski wyświetlacz Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i funkcją upłynniania gier. 64-megapikeslowemu aparatowi z optyczną stabilizacją obrazu towarzyszyć będą dodatkowe moduły: szerokokątny, tele i makro. Oprócz tego do dyspozycji użytkownika będzie 32-megapikselowy aparat do selfików. Głośniki stereo są zgodne z Dolby Atmos.