Zwrócą różnicę, jeżeli cena produktu spadnie po Black Week. Ważne zobowiązanie Amazonu

Jeżeli klient Amazon.pl w dniach od 18 do 28 listopada kupi produkt z oznaką Okazja Black Friday, którego sprzedawcą jest Amazon, a jego cena jeszcze spadnie do godz. 23:59 dnia 5 grudnia, Amazon automatycznie zwrócimy klientowi różnicę. Wyśle wówczas e-mail do klienta z datą zwrotu pieniędzy (zwrot może potrwać do 10 dni roboczych).