To się nazywa promocja. Drugi Philips Hue o 50% taniej na Black Week

Co prawda duża część urządzeń Hue (nie wszystkie!) obsługuje też łączność Bluetooth, ale zdecydowanie lepsze rezultaty daje dedykowany Hue mostek. Połączenie jest zawsze stabilne, nie trzeba być też w bezpośredniej bliskości oświetlenia, by nim sterować, możliwości sterowania są też znacznie szersze. Ów mostek, Hue Bridge, to bardzo niewielkie urządzonko, które można umieścić gdzieś w okolicach domowego rutera. Odpowiada on za stabilną bezprzewodową łączność ze wszystkimi urządzeniami Hue, również zdalnie przez Internet.