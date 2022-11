Revolut szaleje na Black Friday. Roczny plan Metal w promocji za połowę ceny

Do tego dochodzi nielimitowana, bezprowizyjna wymiana walut od poniedziałku do piątku, podwyższony cashback za rezerwacje hoteli przez funkcję Revolut Stays, medyczne ubezpieczenie w podróży oraz zniżki na wejście do saloników lotniskowych. W planie Metal otrzymasz też 40 proc. rabatu na każdy międzynarodowy przelew, bez limitu.



Oprócz tego korzystający z planu Metal mogą liczyć na obniżoną prowizję za korzystanie z produktów inwestycyjnych i wyższe limity (do 3000 zł) bezprowizyjnych wypłat z bankomatów na całym świecie. Z kolei karty debetowe Metal wykonane z hartowanej stali w kolorze czarnym, złotym, lawendowym, srebrnym i kosmicznej szarości.