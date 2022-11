Rusza Black Week na sprzęty Garmina. Na te oferty warto zwrócić uwagę

Czy warto? W stosunku do Edge 830 (ok. 1300 zł) tracimy tutaj głównie ekran dotykowy i odrobinę funkcji nawigacyjnych (m.in. możemy nawigować tylko po trasach zgranych do urządzenia, nie możemy ich wyznaczyć na nim), a do tego trzeba pamiętać, że i 530, i 830, mają niewielkie wyświetlacze - 2,6". Nie zmienia to jednak faktu, że to wystarcza. Z 830 przejechałem kilkanaście tysięcy kilometrów, wliczając w to 200-kilometrowe wyjazdy w nieznane.