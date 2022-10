Jaki czujnik tętna wybrać? Odpowiedź może być trochę przewrotna

Trochę dziwna nazwa dla następcy OH1/OH1+, ale tak - to jest to samo, co było bardzo dobre, tylko tym razem jeszcze lepsze. Pomiary nadal są bardzo dokładne, natomiast zmieniono opaskę (teraz się nie obraca, bo jest szersza) i wydłużono czas pracy - do 30 godzin (realnie minimalnie mniej). Do tego ANT+ i Bluetooth.