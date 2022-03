11 000 km później. Garmin Edge 830 - recenzja długodystansowa

Plus takiego przepakowania sprzętu możliwościami jest dość oczywisty i przechodziłem to już w przypadku 945/Fenixa 6X Pro. Te produkty osiągnęły już po prostu - zgodnie z moim nazewnictwem - poziom Kindle'a. Tj. oferują wszystko, czego można oczekiwać - a może nawet więcej - i w momencie premiery kolejnej generacji nie popędzimy do sklepu, tylko uznamy "ok, ale 98 proc. tego wszystkiego już mam, nie muszę kupować nowego". Zresztą patrząc na plotki dotyczące tego, co mają przynieść nowe modele Edge, swoje 830 wymienię pewnie dopiero w momencie, kiedy w jakiś sposób nieodwracalnie go uszkodzę.