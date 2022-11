Świetne promocje na zegarki Polar. W czasie Black Week niektóre kupisz o połowę taniej

Standardowa cena to około 220-240 zł, cena producenta - 280 zł, więc kilkadziesiąt złotych zostaje w kieszeni.



Przy takiej cenie trudno nie polecić zakupu H9. Pomiary są precyzyjne, pasek nie sprawia większych problemów, a do tego powinien wytrzymać naprawdę długo i to przy intensywnym użytkowaniu - i nie chodzi tutaj nawet o czas pracy na jednej baterii. Do kompletu mamy jeszcze oczywiście obsługę ANT+ i Bluetooth, więc nie powinniśmy mieć problemów z podłączeniem go do jakiegokolwiek urządzenia obsługującego te standardy łączności.



Czujnik tętna Polar H9 kupisz w promocji na Amazonie za 199 zł.