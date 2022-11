Kuszące promocje w Decathlonie na Black Week. Bez tej lampki nie wyobrażam sobie jazdy nawet w dzień

Nie znam przy tym ani jednej osoby, która żałowałaby zakupu radaru Varia. Owszem, na początku wiele osób kręci nosem, że drogo, że w sumie to co im to da, że nie ochroni ich w sytuacji, kiedy ktoś bezpardonowo w nich wjedzie, że... i tak dalej, i tak dalej. A potem kupują i nagle się okazuje, że komfort jazdy w sytuacji, kiedy stale wiemy, co dzieje się za nami, to coś, co jest warte wydanych pieniędzy.