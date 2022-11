Czytniki Kindle na Black Week. Tak tanio dawno nie było

Oasis to z kolei najdroższy i najbardziej wypasiony Kindle w ofercie Amazonu. W porównaniu do Paperwhite’a oferuje jeszcze większy, bo aż 7-calowy wyświetlacz. Ma też jeszcze wyższą precyzję podświetlenia (25 LED-ów zamiast 17). Zapewnia też automatyczne obracanie ekranu w zależności od sposobu, w jaki użytkownik trzyma czytnik, a także fizyczne przyciski do przewracania stron.



Czytnik Amazon Kindle Oasis 8 GB kupisz na Amazonie za 1000 zł

Czytnik Amazon Kindle Oasis 32 GB kupisz na Amazonie za 1200 zł