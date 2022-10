Dennis Tito był pierwszym turystą w kosmosie. Teraz chce być pierwszym turystą za Księżycem

Problem jednak w tym, że ogłaszanie takiej misji nie ma aktualnie żadnego sensu. Wystarczy przypomnieć, że Starship od roku jest jedynie pustym metalowym silosem, który czasami ustawiany jest na drugim silosie (Super Heavy) tylko po to, aby potem go ponownie ściągnąć i zaprowadzić do hangaru. Jak dotąd zaledwie jeden wczesny prototyp był w stanie wzbić się na wysokość 12 kilometrów i w całości wylądować na powierzchni Ziemi. Niczego więcej Starship póki co nie osiągnął.