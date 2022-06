Gigantyczne szczypce już miotają gigantycznymi rakietami. SpaceX w formie

Czekamy zatem na pierwszy próbny lot Starshipa na orbitę. Im szybciej SpaceX wykona kilka pierwszych lotów, tym szybciej zobaczymy jak szczypce Mechazilli łapią wracającą rakietę. To z pewnością będzie widowisko. Data pierwszego lotu jak na razie nie została ustalona, bowiem SpaceX czeka jeszcze na wydanie przez FAA pozwolenia na start. Firma przekonuje natomiast, że rakieta będzie gotowa do startu już w lipcu, a następnie co miesiąc będzie gotowa kolejna.