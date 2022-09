Operują pacjentów w goglach i używają hologramów. Lekarze wykonali setki operacji dzięki polskiej technologii

Wirtualna i poszerzona rzeczywistość to nie tylko gry wideo. Medicover chwali się, że chirurdzy przeprowadzili z użyciem RSQ Holo już kilkadziesiąt skomplikowanych operacji ortopedycznych, głównie kolan i łokci, z wykorzystaniem hologramów. Jak to działa i jak wygląda taki zabieg? Można to zobaczyć na wideo.