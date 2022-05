Mikroskopijny smart-stent może zrewolucjonizować kardiologię

Choroby układu krążenia to najczęstsza przyczyna zgonów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Choć metody diagnozowania i leczenia z każdym rokiem idą do przodu, to od lat wyzwaniem pozostaje monitorowanie układu krążenia. Nowatorski stent opracowany przez amerykańskich naukowców to szansa na niezwykłą precyzję pomiarów, przy jednoczesnym zachowaniu ich ciągłości i minimalnej inwazyjności.