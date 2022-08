Naukowcy znaleźli najczęstszą przyczynę raka wątroby. Zła wiadomość: trudno jej uniknąć

Pomimo konsekwentnej i restrykcyjnej polityki wycofywania z procesu produkcji PFAS oraz niezwykle rygorystycznych norm określających dopuszczalne ilości PFAS w produktach konsumenckich, związki per- i polifluoroalkilowe nadal są stale obecne w przedmiotach codziennego użytku. Wykorzystywane są one do produkcji kosmetyków, sprzętu kuchennego (w tym m.in. nieprzywierających powłok naczyń kuchennych), opakowań do żywności, wodoodpornych tekstyliów czy pianek wodoodpornych. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, lista znanych związków należących PFAS zawiera przynajmniej 4730 pozycji. Natomiast według uczonych z Uniwersytetu Sztokholmskiego stopień zanieczyszczenia związkami per- i polifluoroalkilowymi w środowisku jest tak duży, że woda deszczowa na całym świecie nie nadaje się do picia.