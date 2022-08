Deszczówka jest tak zanieczyszczona, że nigdzie na świecie nie nadaje się do picia. Nawet na Antarktydzie

Jednocześnie, od lat, w skali globalnej, sukcesywnie prowadzona jest restrykcyjna polityka mająca na celu redukcję związków per- i polifluoroalkilowych w przemyśle, a tym samym ograniczenie ich w środowisku. Jednak wysiłki te to kropla w morzu potrzeb, gdyż PFAS to tzw. "wieczne chemikalia", które ze względu na właściwości chemiczne i fizyczne nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym i wraz z naturalnym cyklem hydrologicznym są stale obecne w naturze - w tym w ciałach żywych organizmów.