Naklejki wielkości znaczka zastąpią USG. Kupisz je w aptece i połączysz z telefonem

Ich zdaniem, pomimo eksperymentalnego charakteru projektu, naklejki można by wdrożyć do praktycznego zastosowania w obrazowaniu już teraz. Co prawda nie jako dostępne w aptece zestawy do USG-zrób-to-sam, lecz w szpitalach na podobnej zasadzie co elektrody EKG przyczepiane do ciała. Ultradźwiękowe naklejki pozwalałyby na ciągłe obrazowanie narządów pacjenta bez potrzeby nadzoru ze strony technika.