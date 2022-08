Jacek Żakowski poszedł do Żurnalisty. Zabrakło tyci tyci, żeby mu dowalił. Wymiękł

Myślicie, że skoro Jacek Żakowski skończył studia dziennikarskie, to na pewno zweryfikował Żurnalistę, prawda? No to posłuchajmy dalej dyplomowanego dziennikarza.



- Ile my mamy z powodu tego, że ludzie uprawiający dziennikarstwo kończyli zoologię, polonistykę, inżynierię i nie mają tego warsztatu? Przecież tutaj się dzieją dzikie jaja w tym kraju! - mówi Żakowski do Żurnalisty, czyli do osoby, która nie tylko nie skończyła dziennikarstwa, ale i nie skończyła żadnych studiów. Do osoby, która gdy założyła kilka magazynów prasowych, to po paru miesiącach każdy z nich upadał, a autorzy nie otrzymywali należnego wynagrodzenia. Do osoby, która z takimi porażkami zawodowymi postanowiła stworzyć podcast, samozwańczo ogłosić się Żurnalistą i robić wywiady. I to wywiady niepolegające na dyskusji, kontrze, opozycji, lecz na wysłuchiwaniu swoich rozmówców oraz przytaczaniu zdarzeń i cytatów z ich życia w oczekiwaniu na komentarz z ich strony.