Jednak na początku kwietnia ujawniliśmy, kim naprawdę jest Żurnalista i jakie są faktyczne powody jego anonimowości. Okazało się, że mężczyzna od ponad dekady wiódł ciekawe, ale obarczone wieloma błędami, grzechami i oszustwami życie. Regularnie wystawiał ludzi do wiatru, nie oddawał lub nie wypłacał im pieniędzy, nie podpisywał umów, znikał bez słowa, zostawiając innych z długami, straszył, zwodził, blokował, gdzie się dało. Starał się znikać stamtąd, gdzie narobił smrodu i ujawniać się gdzieś zupełnie indziej, odcinając się od przeszłości i grając zdolnego profesjonalistę: a to jako menedżer celebrytów, a to jako wydawca magazynów, a to jako sprzedawca koszulek. Za każdym razem jednak kończyło się kłopotami.