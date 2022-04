Żurnalista znów przeprasza. Na jaw wychodzą kolejne grzechy

Jak się okazuje, już zaraz po osiągnięciu dorosłości, zaczął ściągać na siebie kłopoty. Gdy miał 18 lat, nie miał gdzie mieszkać, więc przygarnęła go do domu swoich rodziców ówczesna dziewczyna Aleksandra Maliszewska. Wiemy o tym, bo kobieta zgłosiła się do Pudelka i opowiedziała o dawnym związku. Żurnalista mieszkał tak przez 3 lata, aż w końcu rodzice dziewczyny nie wytrzymali i zażądali jego wyprowadzki. Dziewczyna opowiada Pudelkowi: - Pożyczyłam mu pieniądze i nagle nie ma ich, i nawet nie wiedziałam, na co je wydawał. Domyślam się, że kogoś spłacał, bo dostawał różne maile i SMS-y z pogróżkami. Moją rodzinę też to spotkało. Za moimi plecami pożyczył od mojego brata 1000 złotych, których nigdy nie miał zamiaru oddać.