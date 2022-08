Nie bez powodu nowe maszyny InPostu, które są montowane w samoobsługowych salonach Żabka Nano, nie korzystają z marki Paczkomaty. Są one od klasycznych automatów do obierania i nadawania paczek znacznie nowocześniejsze. Wyróżniają się zupełnie innym designem, mają inny mechanizm działania, a do tego są w pełni zautomatyzowane.