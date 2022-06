W Żabce mają 2077 rok. Hotdogi robi robot Robbie

Robbie to robot Żabki potrafiący składać hotdogi. Jako że proces tworzenia hotdoga nie jest skomplikowany, a do tego jest bardzo powtarzalny, to robot powinien sprawdzić się w tej roli bardzo dobrze. Robbie podgrzewa bułkę i parówkę, składa całość i dodaje sos. Jest to więc "kulinarny" odpowiednik ekspresu do kawy. Ma być jednak nowocześniej, bo Żabka zapewnia, że Robbie korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji, by dopracowywać swój algorytm.