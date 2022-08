Ciepła woda roztopi lądolód na Antarktydzie. Zginą tysiące gatunków

Odpowiedź jest prosta: należy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem sprzed ery przemysłowej. To powinno być do zrobienia, wszak ludzkość przekonuje, że jest nawet w stanie terraformować Marsa, gdzie potrzeba zagęszczenia atmosfery, podniesienia temperatury o kilkadziesiąt stopni i dostosowania jej składu chemicznego do tego, czego do życia potrzebuje człowiek. Rzeczywistość jest jednak inna - chcemy się zabierać za manipulowanie zupełnie dla nas nieprzyjazną atmosferą innej planety, podczas gdy na miejscu, we własnym domu, nie jesteśmy w stanie, albo co gorsza, nie chce nam się podjąć wysiłku ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Zagłado, przybywaj!