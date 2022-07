Zastanów się zanim weźmiesz packę. Naukowcy dowodzą, że insekty również odczuwają ból

Zdaniem naukowców owady prezentują szereg zachowań pokazujących, że są one - tak jak człowiek - zdolne do tłumienia procesu nocycepcji. Jednak w przeciwieństwie do ssaków, owady nie mają żadnych genów, które kodują receptory opioidowe. Zdaniem badaczy, w przypadku bolesnych zdarzeń, insekty produkują neuropeptydy, które odgrywają podobną rolę co własne substancje opioidowe mózgu (endorfiny, dynorfiny czy enkefaliny). Jak mówią uczeni, to właśnie produkcja neuropeptyd przez owady może stanowić dowód na odczuwanie przez nie bólu.