Ogromna kula z ludzi w środku parku. Wygląda ohydnie

Liczba ludności i gęstość zaludnienia utrzymujecie w Polsce od lat na mniej-więcej stałym poziomie z tendencją spadkową. Chociaż rząd wprowadził program 500+ z nadzieją na to, że przyczyni się on do wzrostu dzietności, to nie udało się osiągnąć spodziewanych celów. Ujemny przyrost naturalny w Polsce jest pokłosiem wielu czynników, a jego efektem są niesławne billboardy z pytaniem "Gdzie są te dzieci".