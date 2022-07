Mamy więc 8,3 mln nowych aparatów, które w 2021 r. trafiły na rynek... ale nie do klientów, bo statystyki mówią de facto o dostawach do sklepów, a nie końcowej sprzedaży. Ta nie jest raportowana. Mogłoby się wydawać, że 8 milionów to całkiem solidny rynek zbytu, ale zestawienie ze smartfonami pokazuje realny obraz. W 2021 r. sprzedano 242 mln samych iPhone’ów, a wszystkich smartfonów łącznie sprzedano 1,4 mld sztuk. Rynek aparatów jest więc jakieś 170 razy mniejszy od rynku smartfonów.