Mam ogromny sentyment do lustrzanek Nikona, bo to właśnie od nich rozpocząłem przygodę z fotografią i to na nich wraz z żoną budowaliśmy fotograficzny biznes. Najpierw był staruśki D80, potem D90, potem kultowy D300S, potem D610, a do dziś w domu mamy dwa Nikony D750 z kompletem szkieł. I mimo tego, że od dobrych kilku lat pracujemy na bezlusterkowcach Sony i Canona, stare Nikony nadal czasem się przydają, czy to jako backup, czy jako aparat do pracy w trudnych warunkach.