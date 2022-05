Canon wchodzi w nowy segment aparatów. Oto Canon EOS R7 i R10

Nowe bezlusterkowce Canon EOS R7 i R10 wyglądają jak mniejsi bracia modeli R5, czy R6. Pod kątem wyglądu i obsługi są to bardzo zbliżone konstrukcje, ale modele R7 i R10 są wyposażone w matryce formatu APS-C i jednocześnie bagnet RF. To oznacza, że można do nich podpiąć pełnoklatkowe obiektywy Canon RF, a od teraz w ofercie będą się też pojawiać obiektywy RF przeznaczone do matryc APS-C. Bardzo podobny system stosuje obecnie Sony oraz Nikon w swoich bezlusterkowcach.