Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S to nadchodząca seria smartfonów, która zadebiutuje mniej więcej pół roku po premierze serii 12. Takie odświeżenie w połowie generacji nie jest w ostatnim czasie często spotykanym zabiegiem, a jedyną istotną zmianą ma być przesiadka z procesora Snapdragon 8 Gen 1 na wariant 8 Gen 1 Plus. Plus ma rozwiązywać problemy bazowego procesora, czyli głównie przegrzewanie się.