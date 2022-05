Nie Samsung, nie iPhone. Oto nowy król specyfikacji smartfonów

Kanciasta bryła kryje mocne podzespoły, bo całość napędza najszybszy procesor Qualcomma na rynku, czyli Snapdragon 8 Gen 1 uzupełniony o 12 GB RAM. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Takie komponenty znajdziemy w wielu topowych smartfonach z 2022 r., ale Sharp przykuwa uwagę ekranem. Panel IGZO OLED ma przekątna 6,6 cala i rekordową jasność 2000 nitów. Do tego dochodzi też odświeżanie adaptacyjne w zakresie od 1 do 240 Hz. Nie mogło też zabraknąć obsługi Dolby Vision, tym bardziej, że mamy do czynienia z 10-bitowym panelem.