Xiaomi 12 czy Xiaomi 12 Pro? Podpowiadamy, który model wybrać

Jednym z powodów, dla których nowy telefon Xiaomi zasłużył na przydomek „Pro” jest nieprawdopodobnie szybkie ładowanie. Akumulator modelu 12 Pro ma pojemność 4600 mAh i naładujemy go na dwa sposoby: przewodowo z mocą 120W i bezprzewodowo z mocą do 50W. Niezależnie więc od tego, w jaki sposób preferujemy ładować telefon, naładujemy go do pełna w niespełna godzinę lub nawet w niespełna pół godziny, wykorzystując inteligentne ładowanie HyperCharge. Pracując z pełną mocą ta super-szybka ładowarka może naładować telefon do pełna w zaledwie 18 minut.