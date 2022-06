Małe reaktory jądrowe SMR produkują mnóstwo odpadów radioaktywnych

Tym samym, do łask wróciły projekty budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną. Wraz z nimi do łask wraca także energetyka jądrowa. Jeszcze rok temu planowano wyłączanie kolejnych działających już reaktorów jądrowych. Teraz natomiast plany wyłączania wielu z nich wstrzymano, a kolejne kraje rozpoczynają poszukiwania możliwości budowy własnych reaktorów jądrowych. W tej branży szczególnym zainteresowaniem cieszą się modułowe reaktory jądrowe SMR, których budowa jest zarówno tańsza, jak i szybsza. Ich główną zaletą jest chociażby to, że mogą one być produkowane w fabrykach i już gotowe dostarczane do elektrowni, gdzie wystarczy je jedynie zainstalować.