Zanim nastąpi katastrofa, na Ziemi zapanuje totalny chaos, a klimat całkowicie się rozreguluje

Jeżeli jednak nie będziemy mieli szczęścia to tak kolorowo już nie będzie. Pesymistyczna wizja natomiast wskazuje na całkowite wytrącenie klimatu z równowagi, co doprowadziłoby do zupełnego chaosu. Taki chaos mógłby manifestować się tym, że z roku na rok pory roku pojawiałyby się o zupełnie różnych porach. Jednego roku mielibyśmy względny spokój, aby kolejnego mierzyć się z katastrofą spowodowaną ekstremalnymi suszami, powodziami czy pożarami tylko po to, aby kolejnego roku znów nic się szczególnego nie działo. W takim przypadku nawet zmiany średnich temperatur nie miałyby większego sensu.