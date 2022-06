A co to oznacza dla czytelników? Ano to, że powyższy poradnik w najbliższym czasie może stać się... nieco nieaktualny. Wynika to z faktu, iż Amazon podjął kontrowersyjną decyzję, aby przejść na konwersję EPUB-ów oraz jednocześnie porzucić obsługę plików MOBI w ramach usługi Send to Kindle.