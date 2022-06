Choć Vulcany oficjalnie latały od 1955 do 1984 roku, to w ciągu tych niemal trzech dekad wzięły one udział jedynie w wojnie o Falklandy z Argentyną. W ramach misji Black Buck zbombardowały one lotniska i radary zlokalizowane na spornych wyspach. Co ciekawe zanim cokolwiek mogły zaatakować, samoloty najpierw musiały dolecieć do celu, do którego było naprawdę daleko. Wykonując podówczas najdłuższe misje bojowe, samoloty pokonywały po 6300 kilometrów tankując w powietrzu wielokrotnie zanim ostatecznie doleciały na Falklandy. Łącznie w ramach konfliktu wykonano siedem lotów bojowych, które choć nie przyniosły zbyt dużo zniszczeń wrogowi, miały przynajmniej ogromne znaczenie propagandowe.