Na orbicie powstanie elektrownia słoneczna. W kosmos wyniosą je rakiety Muska

Już teraz brytyjscy politycy wskazują w licznych wywiadach, że według nich to SpaceX powinien się zająć wynoszeniem komponentów elektrowni słonecznej na orbitę, bowiem do stworzenia konstrukcji odpowiednich rozmiarów potrzeba będzie co najmniej kilkudziesięciu lotów na orbitę, a to właśnie firma Elona Muska posiada zdolność szybkiego (i konkurencyjnego cenowo) wynoszenia dużej ilości ładunków na orbitę.