Turbiny wiatrowe i fotowoltaika jeszcze nigdy nie wytworzyły tyle energii. W 2021 padł rekord

Póki co Unia Europejska przymyka oko na renesans kopalni węglowych mówiąc, że jeśli po chwilowym sięgnięciu po węgiel przestawimy się na zieloną energię, to nic złego się nie stanie. Rekord z 2021 pokazuje, że faktycznie są na to szanse, skoro czysta energia wykręca coraz większe liczby.