Proponowana nowelizacja zmienia tutaj całkowicie zasady gry. Zgodnie z jej zapisami ma zacząć obowiązywać nowy system rozliczeń: net billing. Czyli prosument za pobierana energię miałby płacić tak jak wszyscy inni, ale za to swoje nadwyżki energii mógłby sprzedawać do sieci po określonej cenie (bez opłacania PIT i VAT). Taki mechanizm miałby zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r i dotyczyłby w pierwszej kolejności nowych prosumentów. Dotychczasowi zachowaliby prawo do korzystania z opustów w ciągu 15 lat od uruchomienia produkcji energii.