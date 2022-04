Na orbicie zbudują elektrownię słoneczną. Dostarczy na Ziemię 2 gigawaty energii

Naukowcy przekonują, że pierwsze testowe komponenty takiej elektrowni na orbicie mogłyby trafić na orbitę na początku lat czterdziestych. Czy zatem to się opłaca? Zależy jak na to spojrzeć. Koszt budowy takiej instalacji z pewnością będzie ogromny. Aktualnie szacuje się, że będzie to ok. 17 mld funtów. Co więcej, przygotowanie i budowa elektrowni będzie też istotnym obciążeniem dla środowiska. Z drugiej jednak strony, czysta energia z kosmosu z pewnością pomogłaby Wielkiej Brytanii przynajmniej w jakimś stopniu zbliżyć się do neutralności klimatycznej. Zważając na to jak zmiany klimatu skutecznie niszczą ekosystemy na całej Ziemi, może mimo wszystko warto?