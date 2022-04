Zmiany klimatu odciskają swoje piętno na wszystkim. Nawet dno oceaniczne się nie ukryje

Odkrycie tej zależności pozwoli naukowcom dokładniej prześledzić zmiany klimatyczne zachodzące na Ziemi na przestrzeni milionów lat. Im dokładniej będziemy znali przeszłość, tym skuteczniejsze modele przyszłości będziemy w stanie tworzyć. Będzie to tym bardziej istotne, że na przestrzeni ostatnich lat dane satelitarne wskazują wzrost prędkości i intensywności prądów oceanicznych, co z kolei zgadza się z ocieplaniem klimatu. Jak owe zmiany wpłyną na ekosystem morski możemy się tylko domyślać, ale już teraz naukowcy donoszą, że ryby uciekają z tropików w nieco chłodniejsze miejsca, gdzie panują temperatury, do których są przystosowane.