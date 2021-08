Rekordowe opady w Krakowie. Sposób na powodzie jest jeden. I działa też na susze

Teoretycznie susze i powodzie to dwa różne zagrożenia i problemy. Okazuje się, że aby przeciwdziałać kontrastującym zjawiskom, wystarczy zadbać o rzeki. Im szybciej to zrozumiemy, tym bardziej będziemy przygotowani na zjawiska jak w trakcie tegorocznego lata.

Ostatni raz równie mocno popadało we wrześniu 1963 roku. Tyle że wówczas rekordowym opadom towarzyszyły burze. Ostatni krakowski deszcz to z kolei tzw. deszcz rozlewny.

„Opady tego typu doprowadzają do powstania największych fal powodziowych na rzekach” – wyjaśnia IMGiW

W ubiegłym tygodniu w wielu miejscach w jeden dzień spadło tyle deszczu, ile powinno przez cały miesiąc. Już potwierdzają się więc prognozy naukowców. Międzynarodowy zespół badawczy opublikował w czerwcu wyniki swoich badań , które wskazują, że wraz ze wzrostem globalnych temperatur coraz częściej będziemy musieli mierzyć się z ekstremalnymi opadami deszczu i powodowanymi przez nie powodziami - jak chociażby w Niemczech . To jeszcze jeden przykład na to, że jest gorzej, niż myślimy , skoro obawy badaczy bardzo szybko stają się naszą rzeczywistością.

Ekstremalne opady deszczu poprzedzane są miesiącami suszy – to zresztą kolejne zjawisko, które potęgowane jest przez zmieniający się klimat. Jeszcze w czerwcu polskie gminy apelowały do mieszkańców, aby ci nie zużywali wody „niepotrzebnie” – po kilku dniach taką prośbę wystosowało przeszło 250 gmin. Z kolei zdjęcia satelitarne pokazywały niski poziom wody w Wiśle, przez co na rzece tworzyły się wyspy.