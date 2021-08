Cyberpunk 2077 z trzema pierwszymi DLC. Będziecie rozczarowani

Oprócz tego wprowadzono poprawki do misji w chmurach, aby gracze nie mylili się już podczas wybierania Lalki, z którą chcą się spotkać. Do tego zmieniono sposób, w jaki płaci się za ponowne przydzielenie perków. Programiści wytłumaczyli, że ze względu na powiązanie atrybutów z wyborami fabularnymi, nie jest możliwe resetowanie tych punktów i nie wiadomo, czy taka opcja pojawi się kiedykolwiek w przyszłości.

Pozostałe zmiany, o których CD Projekt RED nie wspomniał we wczorajszej notce, to m.in. ułatwiony crafting (można tworzyć więcej niż jeden przedmiot naraz) oraz nowy skrót do wbudowanego w grę dzienniczka (aby gracze mogli się mocniej wkręcić w dany quest). Do tego dochodzi masa zmian wymienionych w pełnym changelogu. Najciekawsza podczas transmisji w serwisie Twitch była prezentacja dodatków – nie spodziewajcie się jednak cudów po DLC do Cyberpunka 2077.