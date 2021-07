0 graczy pojechało metrem, a 30 tys. zwróciło Cyberpunka 2077. Tak Internauci odgryzają się CD Projektowi

Kampania #CyberpunkInNumbers zorganizowana przez CD Projekt w mediach społecznościowych to seria ciekawych statystyk dla fanów gry Cyberpunk 2077. Internauci rozczarowani poziomem gry Redów wykorzystali ją, aby dopiec polskiemu producentowi i przypomnieć mu potknięcia oraz niespełnione obietnice.

Kampania #CyberpunkInNumbers prowadzona przez CD Projekt w mediach społecznościowych to kopalnia ciekawych statystyk na temat gry Cyberpunk 2077. Dzięki niej wiemy na przykład, że gracze pokonali 13 miliardów przeciwników, najczęściej ginęli w dzielnicy Wellsprings, spędzili łącznie ponad 6 milionów godzin w kreatorze postaci, a także w większości decydowali się na miłosną relację z buntowniczą Panam (słusznie!).

Nowym hitem wielkiej, popularnej grupy r/cyberpunkegame na platformie Reddit są grafiki ze statystykami imitującymi te publikowane przez CD Projekt. Jednak zamiast informacji o poczynaniach graczy trafiają na nie dane mające skompromitować polskiego producenta gier wideo. Wszystko to w ładnej i atrakcyjnej oprawie wizualnej, przez co materiały wyglądają łudząco podobnie do tych produkowanych przez dział PR w CD Projekcie.