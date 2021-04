Jeźdźcy przyszłości, Gangi Night City - darmowe DLC do gry Cyberpunk 2077 wyciekły w Epic Games Store

Platforma Epic Games Store po raz kolejny stała się źródłem przecieków dotyczących bezpłatnych DLC do gry Cyberpunk 2077. Cyfrowy sklep skrywa katalogi z domniemanymi nazwami nadchodzących paczek z nową zawartością, które zostały wykopane na światło dzienne przy pomocy specjalnego narzędzia.

To nie pierwszy raz, kiedy Epic Games Store staje się źródłem przecieków dotyczących gry Cyberpunk 2077. Miesiąc temu na tej samej platformie przez moment były widoczne tymczasowe zakładki kart produktu dla nadchodzących DLC do gry CD Projektu. Teraz do podobnych danych dotarł znany w środowisku fanów Cyberpunka dataminer, dokopując się do katalogów z dodatkami oraz rozszerzeniami.

Użytkownik PricklyAssassin znalazł katalogi DLC dla gry Cyberpunk 2077 w sklepie Epic Games Store.

PricklyAssassin to osoba znana społeczności graczy skupionej wokół gry Cyberpunk 2077 na platformie Reddit. Użytkownik skorzystał z autorskiego narzędzia - Epic Inspector - oddającego w ręce użytkownika część z narzędzi administratora na platformie Epic Games Store. W tym dostęp do podglądu katalogu plików dla każdego produktu na platformie, łącznie z ukrytymi oraz tymczasowymi ścieżkami.

Analiza zawartości katalogów z rozszerzeniami doprowadziła do wyodrębnienia ośmiu produktów o unikalnej nazwie, a także czegoś na kształt przepustki sezonowej oraz dwóch większych projektów, najprawdopodobniej odnoszących się do wielkich fabularnych rozszerzeń mających zadebiutować dopiero w 2022 r. Zatytułowane katalogi zapewne odnoszą się do bezpłatnych DLC, które w formie wygodnej listy ułożył Mateusz Wróbel z PPE:

Body Shops Expansion - maksymalna waga 20GB (darmowe DLC)

- maksymalna waga 20GB (darmowe DLC) Fashion Forward - maksymalna waga 20GB (darmowe DLC)

- maksymalna waga 20GB (darmowe DLC) Gangs of the Night City - maksymalna waga 20GB (darmowe DLC)

- maksymalna waga 20GB (darmowe DLC) Body of Chrome - maksymalna waga 20GB (darmowe DLC)

- maksymalna waga 20GB (darmowe DLC) Rides of the Dark Future - maksymalna waga 20GB (darmowe DLC)

- maksymalna waga 20GB (darmowe DLC) The Relic - maksymalna waga 30GB (darmowe DLC)

- maksymalna waga 30GB (darmowe DLC) Neck Deep - maksymalna waga 30GB (darmowe DLC)

- maksymalna waga 30GB (darmowe DLC) Night City Expansion - maksymalna waga 30GB (darmowe DLC)

Tytuły produktów na Epic Games Store pozwalają przypuszczać, czego będą dotyczyły darmowe DLC. Dodatki takie jak Fashion Forward czy Body Shops Expansion rozszerzą katalog przedmiotów i umiejętności dostępnych w grze. Z kolei DLC pokroju The Relic czy Neck Deep zapewne wprowadzą do gry nowe zadania poboczne lub zlecenia. Na tym tle bardzo mocno wyróżnia się rozszerzenie o tytle Night City Expansion. Być może DLC wprowadzi do Night City nowy obszar nadający się do eksploracji. Np. plotkowane od miesięcy podziemne kanały rozciągające się pod miastem niczym pajęczyna.

Nie tylko bezpłatne DLC. Nadchodzi również kolejna wielka aktualizacja.

Z wycieku użytkownika PricklyAssassin wynika również, że CD Projekt RED pracuje nad kolejną wielką aktualizacją gry Cyberpunk 2077, zwiększającą jej stabilność oraz eliminująca kolejne błędy techniczne. Jej wstępna premiera jest zaplanowana na początek czerwca 2021 r. Jeśli przeciek okaże się prawdą, tak długi okres prac nad łatką może oznaczać zasadniczą jakościową zmianę gry. Być może na tyle wielką, że Cyberpunk 2077 powróci do PS Store dla konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Powrót Cyberpunka na konsole Sony powinien być teraz jednym z priorytetów CD Projektu. To m.in. brak możliwości sprzedaży gry za pośrednictwem platformy PS Store wpłynął na gorszą od zakładanej sprzedaż polskiego tytułu. W zależności od estymacji, PS4 oraz PS5 mogą stanowić między jedną trzecią a jedną czwartą łącznej sprzedaży Cyberpunka na przestrzeni następnych lat. Z perspektywy liczby sprzedanych egzemplarzy, PlayStation to najważniejsza rodzina konsol dla CD Projektu. Każdy dzień nieobecności tego tytułu w PS Store to niewykorzystany potencjał sprzedażowy,